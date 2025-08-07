Новый веревочный парк оборудуют в лесопарке «Талицкий лес» в Клину

В Талицком лесу продолжаются работы по развитию лесопарка. Недавно там появилась площадка для воркаута. В четверг рабочие трудятся над демонтажом веревочного парка. Он был принят в эксплуатацию 6 лет назад и был очень востребован у жителей города. Сейчас уже устарел и порядком износился, сообщает пресс-служба администрации округа.

«У нас есть очень большой запрос от жителей, от посетителей парка о том, что веревочный парк все хотят видеть. Поэтому приняли решение построить новый парк» — рассказал заместитель директора по лесопарковой территории «Талицкий лес» Михаил Переслегин.

Демонтаж займет 2-3 дня. Рабочим нужно убрать 33 элемента. Работы проходят на высоте, так что рабочим необходимы строительные леса и стремянки.

Новый веревочный парк более современный, его длина — около 250 м. Он будет состоять из трех маршрутов разных уровней сложности — детский, подростковый и взрослый. Они разделятся на ярусы — 2,3 и 4 м высотой. На каждом по 10 разнообразных препятствий. Новый веревочный парк войдет в эксплуатацию в начале сентября.

