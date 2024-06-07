Новый Центр «Активного долголетия» откроют в Нахабино

В Нахабино по просьбам жителей откроется первый на этой территории Центр «Активного долголетия» для людей серебряного возраста. В помещениях на ул. Чкалова, д. 7, где будет располагаться будущий Центр, уже идут ремонтные работы, передает пресс-служба администрации городского округа.

По словам главы городского Красногорск Дмитрия Волкова, открытие запланировано на конец августа и будет приурочено к празднованию Дня Нахабино.

В Центре создадут все условия для занятий творческими, спортивными и развивающими направлениями. Здесь также обустроят музыкальную студию, спортивный и танцевальный залы. Центр станет третьим по счету в округе: ранее аналогичные локации для долголетов были открыты на улице Заводской и в Павшинской пойме.

В Подмосковье 315 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.