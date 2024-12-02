Новый сквер появится на месте аварийного здания в Подмосковье
Фото - © Пресс-служба Администрации г.о. Лыткарино
В городском округе Лыткарино снесли ветхое здание, который находилось около городского музея по адресу: квартал 7, з. 7А, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Работы были выполнены до конца ноября. Подрядная организация полностью демонтировала здание и вывезла строительный мусор.
В 2025 году на данной территории будет обустроен новый сквер.
Ранее в этом году на месте сноса ветхих домов в микрорайоне 6 был обустроен новый сквер с зоной отдыха и детской игровой площадкой.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.
Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.