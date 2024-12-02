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Новый сквер появится на месте аварийного здания в Подмосковье

В городском округе Лыткарино снесли ветхое здание, который находилось около городского музея по адресу: квартал 7, з. 7А, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы были выполнены до конца ноября. Подрядная организация полностью демонтировала здание и вывезла строительный мусор.

В 2025 году на данной территории будет обустроен новый сквер.

Ранее в этом году на месте сноса ветхих домов в микрорайоне 6 был обустроен новый сквер с зоной отдыха и детской игровой площадкой.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.