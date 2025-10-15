Новый сквер открыли в поселке Развилка Ленинского округа

В поселке Развилка Ленинского городского округа состоялось открытие нового сквера, расположенного между домами № 43 и № 45. Благоустроенная территория стала важным элементом общественного пространства, соединяющим жилые кварталы с социальными объектами. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Данная территория является очень важной для жителей. Это транзитный путь от домов к школе, от храма к набережной Нижнего Ащеринского пруда, благоустройство которого мы недавно закончили. В рамках работ мы не просто обновили инфраструктуру, а создали целостное пространство с современным плиточным покрытием, расширенными дорожками, новыми МАФами, усовершенствованным освещением и системой видеомониторинга, обеспечивающей безопасность жителей», — отметил заместитель начальника управления благоустройства, сельского хозяйства и продовольствия Михаил Лосев.

Ключевым элементом сквера стали две параллельные аллеи, выложенные тротуарной плиткой с оригинальным геометрическим рисунком. Часть дорожек выполнена из асфальта. На территории установлены 12 скамеек, урны и 2 теннисных стола для активного отдыха. Озеленение включает декоративную многолетнюю траву, рябину и 6 кустов ирги. В вечернее время аллеи освещаются фонарями в стиле минимализм. Современная система видеонаблюдения с круглосуточным режимом работы обеспечивает безопасность на территории. Камеры передают изображение в режиме реального времени в диспетчерский центр. Дополнительно в сквере установлены малые архитектурные формы и качели. Проект благоустройства выполнен с учетом потребностей разных групп населения и направлен на создание комфортной среды для отдыха и прогулок.

В поселке Развилка Ленинского городского округа завершены работы по комплексному благоустройству набережной нижнего Ащеринского пруда. Проект, набравший 1307 голосов жителей, реализован в установленные сроки в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что каждый год в Подмосковье открывается по 10-12 парков. Каждый парк делают содержательным.

«Это большие территории от 30 до 180 гектаров, и, конечно, преображается вся жизнь вокруг. Можно отдыхать, заниматься спортом», — сказал глава региона.