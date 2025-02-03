Новый сезон Всероссийской игры «Зарница 2.0» стартовал в Курской области

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2 февраля в Курской области начался новый сезон Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Мероприятие запустили «Движение Первых» и ВВПОД «Юнармия» совместно с центром «ВОИН», сообщает пресс-служба организаторов.

Участниками церемонии открытия стали Герой России, председатель правления «Движения Первых» Артур Орлов, Герой России, начальник Главного штаба движения «Юнармия», зампред правления «Движения Первых» Владислав Головин, а также директор центра «ВОИН» Дмитрий Шевченко.

«Зарница 2.0» была посвящена Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Символичным моментом на церемонии открытия стало нажатие кнопки, которое доверили детям, запустившим новый сезон. Также в ходе церемонии стартовала заявочная кампания игры.

«Участники „Зарница 2.0“ — это хранители истории, традиций и подвигов героев разных времен. Это наше будущее», — сказал Головин.

Гости мероприятия посетили экскурсию, возложили цветы к мемориальным комплексам «Курская битва» и «Памяти павших в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», а также приняли участие в открытии регионального «Центра Первых». Кроме того, гости посетили воинские захоронения участников СВО в Курске.

«Зарница 2.0» — всероссийская игра, флагманский проект «Движения Первых». Он включает мероприятия по патриотическому воспитанию, физической подготовке и основам безопасности жизнедеятельности для детей и подростков.

В 2025 году игра пройдет в несколько этапов. Финал состоится в сентябре 2025 года. Важную роль в проекте играют бойцы СВО: они станут наставниками для участников.

Подать заявку на участие в проекте можно на официальном сайте игры зарница.будьвдвижении.рф.