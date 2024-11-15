Новый сезон инженерных соревнований стартует в Лобне 23 ноября

Соревнования инженеров «Думай и Делай» стартуют 23 ноября на базе инженерно-технического лицея «Авиатика» для учащихся городского округа Лобня, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В составе инженерных команд участники будут решать новые задачи, демонстрируя свой творческий подход и технические навыки.

Регистрация на соревнования открыта до 21 ноября. Зарегистрировать свою команду можно на сайте «Думай и делай» или по прямой ссылке для регистрации. Организаторы ждут новых участников.

Инженерно-технический лицей «Авиатика» был открыт в Лобне в этом году и он уже принял около 2 000 школьников. Администрация продолжает развивать направления внеурочной деятельности, а также налаживать сотрудничество с известными российскими университетами, чтобы помочь учащимся определиться с выбором профессии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.