Новый проект «Истоки патриотизма» презентовали в Москве

Первый заместитель министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев сообщил, что проект «Истоки патриотизма: опыт русской истории и культуры для школьной и студенческой молодежи» будет подспорьем для педагогов.

«Проект реализуется при поддержке министерства просвещения и действительно, за последние годы, с точки зрения воспитательной работы, сделано не мало. <…> И мы не имеем права не говорить о патриотизме через призму отечественной культуры. Тот материал, который мы представили, который подготовила группа замечательных авторов, будет в помощь в работе в этом направлении», — сказал Бугаев в ходе презентации национального образовательного проекта «Истоки патриотизма: опыт русской истории и культуры для школьной и студенческой молодежи».

Ключевая цель проекта формирование у школьников и студенческой молодежи системы духовно-нравственных ценностей через погружение в отечественную историю и культуру, отметил он.

Национальный проект реализуется фондом поддержки творческих инициатив «МИР» при участии министерства просвещения Российской Федерации.