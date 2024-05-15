Новый продуктовый магазин открылся на ул Маршала Толубко в Одинцове

Новый магазин «Нара Маркет» открылся в подмосковном Одинцове на улице Маршала Толубко. В магазине жители могут найти продукты на любой вкус. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Так, представлен широкий ассортимент свежих овощей и фруктов, мясных и рыбных деликатесов, ароматной выпечки, натуральных молочных продуктов и многое другое. Посетители могут найти все необходимое для приготовления вкусных и здоровых блюд, а также товары первой необходимости и для дома.

Опытный и дружелюбный персонал магазина всегда готов помочь с выбором и ответить на все вопросы, чтобы сделать посещение максимально комфортным.

Также в среду состоится праздник 0+ в честь открытия магазина в 16:00. В программе: ростовая кукла, бесплатная сладкая вата и аквагрим для детей.

Режим работы магазина «Нара Маркет» — 8:00 — 23:00.

Ранее в Одинцове открылся гипермаркет «OBI» на улице Луговая, а также на Можайском шоссе открылся ресторан грузинской кухни «Хачапури тетушки Марико».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.