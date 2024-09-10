Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 15:48

Новый памп-трек появится в Ступине весной 2025 года

В городском округе Ступино в рамках реконструкции парка имени Николая Островского появится памп-трек. Открытие нового спортивного объекта запланировано весной будущего года. Об том сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Речь идет о небольшой велотрассе с препятствиями и неровностями рельефа. Модульная конструкция предназначена для катания на велосипедах, самокатах или роликовых коньках. Площадка будет состоять из модулей, имеющих форму полуволн, соединенных блоками.

В будущем тренироваться здесь смогут как профессионалы, так и совсем юные жители округа.

Все работы по обустройству спортивного объекта проводятся под контролем министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Повышение качества и комфорта городской среды на территории региона — сегодня приоритетная задача для ведомства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в регионе важна качественная работа парков, в этом вопросе все имеет значение: удобные парковки, прокаты, работающие туалеты, малый бизнес.

«Мы с главами, с жителями встречаемся в разных местах и, согласитесь, что запрос на то, что мы благоустраиваем, очень большой», — отметил Воробьев.