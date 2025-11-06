Новый опасный тренд: на Западе мужчины массово сбривают ресницы

На Западе стремительно набирает обороты новый тренд, вызывающий беспокойство у врачей: мужчины все чаще сбривают свои ресницы, стремясь повысить привлекательность в глазах женщин, сообщает SHOT .

Последователи необычного направления утверждают, что длинные ресницы могут ассоциироваться с нетрадиционной ориентацией. При этом отсутствие ресниц считается признаком маскулинности и привлекательности для женщин. В соцсетях модники активно делятся видеозаписями процесса бритья, вызывая разнообразные реакции у зрителей: от одобрения до недоумения и иронии.

Врачи бьют тревогу и напоминают, что ресницы играют важную роль в защите глаз, а их удаление может привести к необратимым последствиям для волосяных фолликулов. В результате человек может навсегда потерять свои ресницы.

