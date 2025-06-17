Новый онлайн-тест поможет выбрать профессию в нефтепереработке

Компания «Газпромнефть — смазочные материалы» совместно с онлайн-журналом «Энергия+» запустила специальный проект , помогающий определиться с профессией и карьерными возможностями в нефтеперерабатывающей отрасли. Интерактивный сервис оценивает интересы, навыки и способности пользователей, подбирая для них оптимальное направление деятельности. Инициатива реализована в рамках программы по развитию кадрового резерва, которую системно внедряет «Газпромнефть-СМ».

«Газпромнефть-СМ» — это даунстрим со всеми звеньями цепочки создания ценностей для потребителя: наука, продуктовое развитие, маркетинг, производство, логистика, продажи, клиентский сервис. Поэтому у нас задействован широкий спектр специалистов. Для каждого сотрудника мы создаем уникальные возможности для профессионального развития и самореализации», — отметил генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

Профориентационный тест включает 12 разнообразных вопросов, на основе которых алгоритм рекомендует одно из пяти возможных направлений в сфере производства масел: разработка рецептур, производственный процесс, логистика, контроль качества или цифровые технологии. Проект будет полезен не только молодежи, выбирающей профессию, но и взрослым, рассматривающим смену сферы деятельности.

Этот digital-проект стал частью серии образовательных материалов «Газпромнефть-СМ» о нефтепереработке. Ранее компания уже сотрудничала с крупными интернет-изданиями, создавая проекты о выпуске синтетических моторных масел и современном ассортименте смазочных материалов.

«Профориентирование помогает подобрать профессию, исходя из интересов и умений человека. Такая методика может быть полезной как для молодых специалистов, так и для опытных сотрудников. Сейчас во многих сферах наблюдается переток кадров, в этом плане „Газпромнефть-СМ“ имеет определенные преимущества как компания, которая сумела зарекомендовать себя в качестве одного из лидеров рынка смазочных материалов», — подчеркнул председатель государственной аттестационной комиссии РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина, доктор технических наук Алексей Чудиновских.