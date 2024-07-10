Новый кухонный комплекс ВС России накормит роту солдат за три дня

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В России на базе КамАЗа создали военную кухню-пекарню

В России на базе высокопроходимого КамАЗа создали мобильную кухню-пекарню, пишет газета « Известия » со ссылкой на Минобороны.

В фургоне смогут печь хлеб, готовить еду и хранить продукты.

«Такая кухня может обеспечивать горячей едой до роты солдат в течение трех дней», — говорится в публикации.

Ранее в российской армии не было таких машин.

«Это, безусловно, инновационный проект, а наши повара его быстро освоят», — высказал мнение эксперт, полковник Александр Перенджиев.