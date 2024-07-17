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Новый корпус школы на 1,2 тыс ребят откроют в столичной Коммунарке

В 2024 году в столичном районе Коммунарка планируется ввести девять образовательных учреждений, три из них уже готовы, в том числе и школа на 1,2 тыс. учеников на проспекте Куприна, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В данной школе будут учиться ребята из ЖК «Бунинские луга» и прилегающих кварталов. Еще туда переедут некоторые ученики 1–10 классов из корпуса на улице Александры Монаховой.

«Здесь обустроены лабораторно-исследовательские комплексы, робокласс, медиатека и спортивный зал», — отметил Собянин в своем Telegram-канале.

Еще там сделали атриум для мероприятий. На базе созданного в школе ИТ-полигона ученики смогут заниматься исследованиями в сферах 3D-моделирования, робототехники, программирования и т. д.

Кроме того, в здании были созданы все условия для школьников с ограниченными возможностями здоровья.

Рядом разместили футбольное поле, ФОК и площадки для отдыха.