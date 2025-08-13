Новый корпус школы «КвантУм» в Звенигороде откроется 1 сентября

сегодня в 17:08

В микрорайоне «Восточный» города Звенигорода 1 сентября откроется новый корпус школы «КвантУм», рассчитанный на 1 100 мест. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Учебное заведение предлагает своим ученикам современные и комфортные условия для обучения и развития. В новом корпусе предусмотрены просторные учебные и игровые кабинеты, большая библиотечно-информационная зона, два современных спортзала, а также многофункциональный актовый зал.

«Ключевыми особенностями школы являются центр профильной и предпрофессиональной подготовки, а также программы дополнительного образования, направленные на раскрытие талантов каждого ребенка», — добавили в пресс-службе ведомства.

Подробности об образовательных возможностях школы представит директор — Оксана Кляпка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что бюджетные и внебюджетные программы по строительству школ имеют большое значение.

«Все государственные программы — и бюджетные, и внебюджетные по строительству школ — имеют большое значение», — сказал Воробьев.