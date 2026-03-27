Новый ГОСТ на шариковые ручки появится в России

Росстандарт утвердил новый ГОСТ на шариковые ручки, который вступит в силу в сентябре 2026 года, сообщает РИА Новости .

Документ впервые устанавливает требования к материалам и конструкции изделий. Предыдущий стандарт действовал с 1992 года и был переиздан в 2005-м.

Согласно новым правилам, металлические детали ручек должны быть из коррозионно-стойких материалов или иметь защитно-декоративное покрытие. Материалы, используемые для изготовления стержней и корпусов, не должны наносить вред здоровью человека.

ГОСТ также регламентирует качество письма. Ручка должна писать без нажима с первого касания бумаги даже после трех часов простоя без колпачка, а линия не должна оставлять отпечатков. Длина непрерывной линии без клякс — не менее 400 метров для стержней диаметром более 3 мм и не менее 200 метров для более тонких.

Кроме того, ручка не должна разрушаться при падении с высоты одного метра на деревянную поверхность.

