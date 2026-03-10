Новый ГОСТ на хурму поделит фрукт на несколько сортов

В России с 1 ноября 2026 года начинает действовать обновленный государственный стандарт на хурму. Документ детально регламентирует допустимые параметры плодов, поступающих в розничную торговлю, — от точных размеров до числа допустимых дефектов на кожуре. Для крымских аграриев, чей сезон сбора урожая длится с октября по декабрь, новые нормы могут стать актуальными уже в ближайшее время, сообщает Крымское информационное агентство .

Стандарт в первую очередь определяет критерии размера и внешнего вида плодов, разрешенных для реализации. Согласно ему, минимальный поперечный размер хурмы высшего и первого сорта должен составлять 6 сантиметров. Для плодов второго сорта допустим диаметр от 4 сантиметров.

Отдельное внимание в ГОСТ уделено допустимым повреждениям кожуры, таким как проколы, потертости или следы от града. Для первого сорта разрешено не более двух свежих проколов на одном плоде, незначительные потертости и следы града площадью до одного квадратного сантиметра. Также допускается характерная для некоторых сортов темная сетка на поверхности, но не более чем на одной восьмой части плода.

Требования ко второму сорту менее строги. Здесь возможно наличие до трех проколов, потертостей и следов града общей площадью до двух квадратных сантиметров. Темная сетка может покрывать до четверти поверхности. Кроме того, допустимы зарубцевавшиеся повреждения от насекомых-вредителей, при условии, что они занимают не более 1/8 кожуры.

Свежие плоды должны быть целыми, чистыми, без существенных повреждений, обладать свойственными сорту вкусом, запахом и окраской. Обязательна однородная зрелость в партии. Допускаются незначительные дефекты поверхности, а для второго сорта — еще и легкие отклонения по форме и цвету.

В документе особо отмечено, что сорта хурмы, обладающие терпкостью, не предназначены для употребления в пищу сразу после сбора. Их необходимо выдерживать до размягчения мякоти. Плоды с повреждениями, не позволяющими хранить их в свежем виде, направляются на промышленную переработку.

Партии хурмы высшего и первого сорта в обязательном порядке по новому ГОСТу будут проходить калибровку по диаметру или массе. Эта процедура обеспечивает качество упаковки, где все плоды имеют схожий размер и вес. Это упрощает логистику и сортировку, улучшает презентабельность товара и делает покупку более понятной для конечного покупателя.

