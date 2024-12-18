Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая заявила, что отпускать детей гулять по улице в одиночку особенно опасно в новогодние праздники из-за пьяных людей, сообщает Газета.ru .

«Все равно, какая это ночь, новогодняя или нет. В новогоднюю даже может быть еще опаснее из-за людей, которые в состоянии алкогольного опьянения и ходят, и не дай Бог, ездят. У нас есть буква закона, что ребенок должен вечером быть дома, а потом ложиться спать», — сказала депутат.

Также она напомнила, что для родителей безнадзорных детей законодательством РФ предусмотрена административная ответственность и штраф. Согласно статье 5 35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», он может составить 500 рублей.

При этом в России для несовершеннолетних действует комендантский час с 22:00 до 06:00 и каждый регион вправе менять эти рамки и вводить разделение по возрасту.