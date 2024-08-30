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Новый фигурант по делу «Крокуса» мог получить российское гражданство

Новый фигурант по делу о теракте в «Крокусе» Умеджон Солиев мог получить гражданство РФ, в Душанбе он уже не живет, пишет РИА Новости .

Собеседник агентства отметил, что Солиев не прописан ни в одном из четырех районов городе Душанбе.

Ему 26 лет, он уроженец Таджикистана.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года. Вооруженные террористы ворвались в концертный зал, где готовилась к выступлению группа «Пикник», и начали расстреливать людей, затем подожгли здание. В результате их действий погибли 145 человек.

О трагедии высказался губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он назвал произошедшее «общей болью и общим горем».

«Солидарность с нашим народом в трудный час высказывали по всему миру. Спасибо каждому за поддержку», — добавил глава региона.

Ранее еще пятерым фигурантам дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Басманный суд Москвы продлил арест на три месяца.