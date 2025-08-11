«Новый этап роста»: губернатор Ставрополья рассказал о форуме «Машук»

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что открывшийся 10 августа в Пятигорске 16-й Всероссийский молодежный форум «Машук» сможет стать новой вехой развития для каждого участника, сообщает «Победа 26» .

«Рад, что именно у нас, на Машуке, они смогут обменяться опытом, обсудить современные вызовы образования и создать проекты, которые будут работать по всей России», — сказал губернатор.

По его словам, участники мероприятия составляют золотой фонд молодежи России и занимаются формированием будущего страны.

В этом году на форуме впервые проведут тематические клубы — лаборатории под руководством экспертов, где можно будет разработать уникальные методические материалы в различных отраслях. Например, можно будет поразмышлять и обсудить, как интегрировать героев спецоперации в образовательный процесс.

В 2025 году на форум подали заявки около 10 тыс. человек. «Машук» проходит с 9 по 23 августа.