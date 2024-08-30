Новый детский сад на 300 мест открыли в ЖК «Прибрежный парк» Домодедова

Новый детский сад на 300 мест «Бригантина» в ЖК «Прибрежный парк» Домодедова открылся, на сегодняшний день в дошкольное учреждение уже зачислено 187 детей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Современное трехэтажное здание площадью более 4 тыс. кв. м рассчитано на 12 групп, из них 2 будут коррекционные для детей с ограниченными возможностями здоровья, и еще 2 — для самых маленьких дошколят.

В детском саду, построенном по последним технологическим решениям, есть все необходимое для развития малышей. Спортивный, музыкальный залы, кабинеты логопеда, психолога, методический и кружковой кабинеты оснащены новым, современным оборудованием, в том числе для проведения дополнительных образовательных услуг. На прилегающей территории проведено благоустройство, озеленение, установлено 12 игровых детских площадок и 2 спортивные площадки.

«Дошкольное учреждение „Бригантина“ стало первым образовательным объектом, который построили на территории „Прибрежного Парка“. Сейчас продолжается строительство еще одного детского сада на 150 мест и школы на 1650 мест», — сказала глава Домодедова Евгения Хрусталева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе до 15 августа проверят каждое учебное заведение, чтобы выяснить, все ли готово к новому учебному году. К 1 сентября в Подмосковье за парты сядут 1,084 млн ребят.

«К учебному году мы откроем 39 новых школ и 26 детских садов, а после капремонта заработают еще 40 школ», — написал Воробьев в Telegram-канале.