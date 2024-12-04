Новый детсад на 420 дошколят появится в округе Подмосковья в 2028 году

Дошкольная образовательная организация планируется к реализации в рабочем поселке Томилино. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2028 году, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

По проекту новый детский сад общей площадью более 7 тыс. кв. м рассчитан на 420 воспитанников. Дошкольное учреждение комфортно разместит 17 групп детей, а также порядка 80 человек персонала.

Здание переменной этажности — от 2-х до 3-х этажей – имеет Е-образную форму в плане. Наружные стены будут выполнены в современном минималистичном стиле с использованием навесной фасадной системы с облицовкой бетонной плиткой под кирпич. Колористическая палитра представлена оттенками серого и бежевого цветов с естественным градиентом и корреспондируется с окружающей жилой застройкой.

Попеременное использование различных видов кирпичной кладки позволило получить разнообразные типы поверхностей и добавило пластики. Основной объем выполнен горизонтальной ложковой кладкой. В области оконных проемов применена вертикальная кладка с легким сдвигом, что создает визуально легкую рифленую поверхность. Особенную выразительность и тектоничность объему придают декоративные ажурные орнаменты, выполненные художественной кладкой. Области глухих торцевых фасадов дополняют выступающие рельефные вставки из кирпича, создающие декоративные объемные «аппликации».

Разнообразие в экстерьер вносят ярко-желтые откосы оконных проемов. А также главная входная группа, выделенная витражным остеклением вестибюля с алюминиевыми профилями в той же цветовой гамме. Вход в здание заглублен относительно основной плоскости фасада и расположен под большим навесом, что обеспечивает защиту от непогоды.

Для детей запроектированы просторные групповые ячейки с буфетными, спальнями, раздевалками и туалетными. В здании также появятся музыкальный и спортивный залы, комнаты для развивающих занятий, медицинский блок, кабинеты логопеда и психолога, пищеблок полного цикла.

На фасадах предусмотрены места для размещения информационных конструкций и домовых знаков.

На прилегающей территории детского учреждения обустроят зоны с игровыми комплексами для разных возрастных групп, спортивными площадками, установят теневые навесы. В качестве озеленения разобьют газон, высадят деревья и кустарники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.