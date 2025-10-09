Новый депутат Власов вошел в комитет Мособлдумы по транспорту и IT
Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия"
На 119-м заседании Мособлдумы внесли изменения в состав комитета по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям — туда вошел новый депутат Игорь Власов, передает корреспондент РИАМО.
Новый депутат Игорь Власов вошел в состав комитета по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям. Для работы с избирателями за ним закреплены муниципальный округ Истра и городской округ Красногорск.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на встрече с президентом России Владимиром Путиным подчеркнул, что задача регионального правительства — оправдывать высокое доверие жителей.
«Наша задача — каждый раз оправдывать, каждый раз предлагать решение тех проблем, которые существуют в разных городах Московской области», — сказал Воробьев.
