сегодня в 12:03

Новый депутат Власов вошел в комитет Мособлдумы по транспорту и IT

На 119-м заседании Мособлдумы внесли изменения в состав комитета по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям — туда вошел новый депутат Игорь Власов, передает корреспондент РИАМО.

Новый депутат Игорь Власов вошел в состав комитета по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям. Для работы с избирателями за ним закреплены муниципальный округ Истра и городской округ Красногорск.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на встрече с президентом России Владимиром Путиным подчеркнул, что задача регионального правительства — оправдывать высокое доверие жителей.

«Наша задача — каждый раз оправдывать, каждый раз предлагать решение тех проблем, которые существуют в разных городах Московской области», — сказал Воробьев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.