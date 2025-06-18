«Новый апокалипсис»: что действительно предсказывала Ванга на 20 июня 2025 года?

«И когда люди поймут, что убийством друг друга ничего не добиться, когда тучи нависнут над головами каждого, человечество столкнется с тем, с чем никогда еще никто не сталкивался. 20 июня 2025 года случится катастрофа, который мир никогда не видел», — цитируют ясновидящую в разных источниках.

Однако, чтобы судить о том, является ли данное предсказанием настоящим, нужно помнить о том, что Вангелия Пандева Гуштерова давно погибла, а ее предсказания, в том числе и на 2025 год, уже известны. В них содержатся достаточно пугающие факты, но дословно такого пророчества в ее словах нет.

Ранее вещая говорила, что в 2025 году начнется «новый апокалипсис». Тогда в своих словах она подразумевала не конец света, а страшный военный конфликт в Европе, который должен был уничтожить большое количество людей. Но конкретных дат этого события Ванга не называла.