«Новый апокалипсис»: что действительно предсказывала Ванга на 20 июня 2025 года?
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В СМИ начали распространять новое страшное пророчество от имени болгарской ясновидящей Ванги после обострения конфликта между Ираном и Израилем, сообщает kp.ru.
«И когда люди поймут, что убийством друг друга ничего не добиться, когда тучи нависнут над головами каждого, человечество столкнется с тем, с чем никогда еще никто не сталкивался. 20 июня 2025 года случится катастрофа, который мир никогда не видел», — цитируют ясновидящую в разных источниках.
Однако, чтобы судить о том, является ли данное предсказанием настоящим, нужно помнить о том, что Вангелия Пандева Гуштерова давно погибла, а ее предсказания, в том числе и на 2025 год, уже известны. В них содержатся достаточно пугающие факты, но дословно такого пророчества в ее словах нет.
Ранее вещая говорила, что в 2025 году начнется «новый апокалипсис». Тогда в своих словах она подразумевала не конец света, а страшный военный конфликт в Европе, который должен был уничтожить большое количество людей. Но конкретных дат этого события Ванга не называла.