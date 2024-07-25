Новые требования к макаронам начнут действовать в Подмосковье с 1 августа

C 1 августа текущего года вступят в силу значительные изменения в области идентификации и качества макаронных изделий группы А. Новые стандарты и требования накладывают ограничения на содержание твердой пшеницы и запрещают использование пищевых добавок, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Согласно новым правилам, минимальное содержание твердой пшеницы в макаронных изделиях группы А должно составлять не менее 95%, а использование пищевых добавок полностью исключено. Эти изменения направлены на повышение качества и безопасности продукции.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области уточнили, что одним из ключевых изменений является ограничение содержания муки из мягкой пшеницы в макаронных изделиях из твердой пшеницы группы А до 5%. Ранее допускалось содержание до 15%. Это изменение отражает современные тенденции в производстве и обеспечивает более высокое качество продукции.

Для определения содержания муки из мягкой пшеницы в макаронных изделиях будут использоваться как стандартные методы, так и новые аттестованные методики. Одной из таких методик является разработанная компанией ООО «ХЕМА» «Методика измерений массовой доли муки из мягкой пшеницы в пробах муки из твердой пшеницы для макаронных изделий».

Национальная ассоциация производителей макаронных изделий совместно с ФГАНУ «Научно-исследовательский институт хлебопекарной промышленности» (НИИХП) планирует провести масштабные исследования торговых марок макаронных изделий, представленных на полках розничных магазинов ведущих торговых сетей России, произведенных после введения в действие новых изменений.

Нововведения направлены на повышение стандартов производства и обеспечение потребителей чистыми и качественными макаронами группы А. Соблюдение новых требований не только гарантирует соответствие продукции стандартам, но также способствует здоровью и безопасности потребителей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.