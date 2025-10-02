Новые штрафы за неправильный выгул собак ввели в Москве
Фото - © Собака породы бигль бежит по дорожке с палкой в зубах/Медиасток.рф
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон, устанавливающий новые штрафные санкции за нарушение установленных правил выгула и регистрации собак, а также содержания питомцев, сообщает RT.
Согласно тексту документа, размещенному на официальном портале градоначальника, игнорирование дополнительных требований, касающихся содержания домашних животных, будет наказываться административным штрафом в сумме от 5 до 15 тыс. рублей для должностных лиц и от 15 до 30 тыс. рублей — для юрлиц.
Штрафы положены и за нарушение правил выгула питомцев, например, если пес идет без намордника или находится на территории детсада.
Кроме того, выросли штрафы за неправильный провоз животных: до 4 тыс. рублей для должностных лиц и до 6 тыс. рублей — для юридических.
Ранее владельцам собак рассказали, почему животным нельзя есть каштаны.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.