Новые штрафы за неправильный выгул собак ввели в Москве

В Москве установили новые штрафы за нарушение правил выгула и содержания собак

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон, устанавливающий новые штрафные санкции за нарушение установленных правил выгула и регистрации собак, а также содержания питомцев, сообщает RT .

Согласно тексту документа, размещенному на официальном портале градоначальника, игнорирование дополнительных требований, касающихся содержания домашних животных, будет наказываться административным штрафом в сумме от 5 до 15 тыс. рублей для должностных лиц и от 15 до 30 тыс. рублей — для юрлиц.

Штрафы положены и за нарушение правил выгула питомцев, например, если пес идет без намордника или находится на территории детсада.

Кроме того, выросли штрафы за неправильный провоз животных: до 4 тыс. рублей для должностных лиц и до 6 тыс. рублей — для юридических.

