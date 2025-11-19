Новые шоу с любимыми ведущими: «Царьград» запустил «Подкасты»

Канал «Царьград» запустил «Подкасты». Теперь за новостями и эксклюзивными материалами можно знакомиться и в аудиоформате — в автомобиле, в метро, во время прогулки или дома.

Слушателей ждут новые шоу с любимыми ведущими в свежем формате. Суть остается прежней — глубокий и честный анализ актуальных и острых вопросов, которые другие предпочитают обходить стороной.

«Подкасты» от «Царьграда» доступны на популярных платформах: ВК. Подкасты, Яндекс. Музыка, Apple Podcasts.

Уже вышел первый выпуск программы «Вечер с Юрием Пронько». Экономический обозреватель «Первого русского» и ведущий Юрий Пронько теперь разбирает самые обсуждаемые события не только с экспертами, но и с аудиторией «Царьграда». Читатели могут задавать вопросы, которые прозвучат в эфире, и участвовать в онлайн-опросах в Telegram-канале «Вечер с Юрием Пронько».

Первый выпуск посвящен неожиданной инициативе депутата Госдумы Светланы Бессараб, предложившей гражданам надежный способ удвоить будущую пенсию. По ее словам, для этого нужно просто выйти на заслуженный отдых на 10 лет позже: мужчинам — в 75, а женщинам — в 70.

Однако эксперты отнеслись к предложению скептически. Экономист Валерий Корнеев предположил, что подобные заявления могут быть попыткой подготовить общественное мнение к очередному обсуждению возможного увеличения пенсионного возраста.

Экономист Максим Довгялло отметил, что мужчины особенно рискуют потерять значительную сумму из-за схемы Бессараб. По данным Росстата на 2024 год, средняя продолжительность их жизни в России составляет 68,45 года. Это означает, что более половины мужчин не доживут до 70 лет и не смогут получить пенсию.

