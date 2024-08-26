Новые физтех-классы откроются в школе № 1 Реутова

В школе № 1 Реутова в новом учебном году планируется открытие еще двух физтех-классов. Теперь их станет четыре — к первому и пятому «Ф», открытым в прошлом году, добавятся второй и шестой. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Учащиеся физтех-классов уже показали хорошие результаты. Как рассказала директор школы № 1 Ольга Бедрань, практически все они учатся на «4» и «5» и занимают призовые места в олимпиадах.

«Перед открытием профильных классов мы проведем 29 августа родительское собрание, где директор программы „Физтех-21“ расскажет о том, как будут заниматься дети. Перед зачислением в класс необходимо пройти тестирование — контрольную работу по математике. Материалы готовят наши коллеги из МФТИ. Второй отбор — это психологическое диагностическое тестирование. Мы будем смотреть на готовность и способность детей обучаться по данным программам», — отметила директор.

Как отмечают педагоги МФТИ, программу школьники усваивают довольно легко. Она составлена на базе тех курсов, по которым учатся в Физтех-лицее имени Капицы в Долгопрудном.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.