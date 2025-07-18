Новые детские площадки появятся в 16 дворах Дубны

В Дубне за лето обустроят 16 новых детских игровых комплексов во дворах многоквартирных домов. 13 площадок в Дубне уже смонтированы, 3 еще в работе. Новинки появятся во всех частях города, сообщает пресс-служба администрации округа.

Размеры детских игровых комплексов в Дубне от 100 кв. м до 200 кв. м — это зависит от площади самого двора. Но в обязательном порядке каждый предполагает обустройство безопасного резинового покрытия.

«Уже в ближайшее время площадки будут доступны для детей. Главное для нас — это вопросы безопасности. Будем продолжать работы по замене детских игровых комплексов и других устаревших элементов во дворах», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Детские игровые комплексы меняют по муниципальной программе. Часть площадок вошли в неё в рамках работ по комплексному благоустройству территорий. Игровые элементы во дворах выбирали и устанавливали в зависимости от пожеланий жителей. Так, в ряде дворов жильцы предпочли тренажеры, поэтому здесь появятся зоны для занятий воркаутом. Всего таких будет 6 площадок.

В этом году в Дубне сразу 9 дворов многоквартирных домов вошли в программу комплексного благоустройства территорий. Все работы были согласованы с жителями. Так, кроме детских игровых площадок в зависимости от их пожеланий у домов заменят асфальтовое покрытие, сделают парковки, добавят освещение, установят малые архитектурные формы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.

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