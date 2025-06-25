Новые активности появились в щелковском парке «Детский городок»

На время проведения реконструкции Центрального городского парка, в «Детский городок» перевезли оттуда арт-объект в форме сердца, домик для книг и фотобудку для моментальных снимков.

Арт-объект в форме сердца представляет из себя контейнер-сетку для сбора пластиковых крышек. Точка буккросинга позволяет дать вторую жизнь прочитанным книгам и найти что-то новое для себя. А фотобудка поможет сохранить памятные моменты тёплых летних прогулок.

Точка буккросинга в городском округе Щелково также расположена в парке Усадьбы Фряново — рядом с детской площадкой. А на территории «Детского городка» домик для книг расположен рядом с площадкой «Маяк».

Кроме того, отдать прочитанные книги и взамен взять для себя что-то новое можно в Щелковской центральной библиотеке. В этом году в ней провели обновление — в рамках ремонтных работ была выполнена перепланировка, приобретена модульная мебель, заменено освещение.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркивал, что все запросы жителей должны своевременно реализовываться.

«Все понимаем, я часто это говорю, что каждый месяц, каждый период года имеют свою специфику, свои приоритеты для того, чтобы все те мероприятия, которые являются важными для жизни нашей страны, нашего региона, каждого человека были своевременно реализованы. Каждый из нас отвечает за очень важные направления, которые касаются миллионов людей», — сказал Воробьев.