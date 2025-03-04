Новую выплату для многодетных уже оформили шесть молодых семей из Каширы
Фото - © Администрация Кашира г.о.
Молодые семьи в Московской области смогут получить 300 тыс. рублей от государства. Это единоразовая выплата, которая полагается семье за рождение как минимум третьего ребенка (или четвертого, или пятого — и так далее), сообщает пресс-служба администрации округа Кашира.
Чтобы получить от государства выплату, необходимо соблюдать следующие условия:
- быть гражданами РФ, зарегистрированными на территории Московской области;
- родить третьего (и более) ребенка, который тоже зарегистрирован в Подмосковье;
- родители должны быть не старше 36 лет;
- старшие дети должны быть несовершеннолетними, не проходившими процедуру эмансипации и не записанными в состав другой семьи для получения этой льготы.
Если в семье только один родитель (а второй умер или признан пропавшим без вести), 300 тыс. рублей также можно получить.
Нельзя получить выплату, если родители лишены родительских прав или ограничены в них.
Уже шесть молодых каширских семей оформили данную выплату.
Выплата назначается беззаявительно.
Услуга доступна по ссылке: https://uslugi.mosreg.ru/services/23087. Стоит обратить внимание, что заявление о предоставлении выплаты подается в срок не позднее 6 месяцев со дня рождения ребенка.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.
Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.