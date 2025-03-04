Новую выплату для многодетных уже оформили шесть молодых семей из Каширы

Молодые семьи в Московской области смогут получить 300 тыс. рублей от государства. Это единоразовая выплата, которая полагается семье за рождение как минимум третьего ребенка (или четвертого, или пятого — и так далее), сообщает пресс-служба администрации округа Кашира.

Чтобы получить от государства выплату, необходимо соблюдать следующие условия:

быть гражданами РФ, зарегистрированными на территории Московской области;

родить третьего (и более) ребенка, который тоже зарегистрирован в Подмосковье;

родители должны быть не старше 36 лет;

старшие дети должны быть несовершеннолетними, не проходившими процедуру эмансипации и не записанными в состав другой семьи для получения этой льготы.

Если в семье только один родитель (а второй умер или признан пропавшим без вести), 300 тыс. рублей также можно получить.

Нельзя получить выплату, если родители лишены родительских прав или ограничены в них.

Уже шесть молодых каширских семей оформили данную выплату.

Выплата назначается беззаявительно.

Услуга доступна по ссылке: https://uslugi.mosreg.ru/services/23087. Стоит обратить внимание, что заявление о предоставлении выплаты подается в срок не позднее 6 месяцев со дня рождения ребенка.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.