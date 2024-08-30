Новую современную школу построят в ЖК «Новоснегиревский» Истры

В ЖК «Новоснегиревский» городского округа Истра будет построена новая современная школа. Такое решение было принято на «стройчасе» под руководством губернатора региона Андрея Воробьева. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Вопрос со строительством школы сложный, долгие годы волновавший местных жителей, так как данного объекта изначально и вовсе не было в проекте у застройщика. А вместе с тем «Новоснегиревский» активно развивается, на его территории уже сегодня проживает более 4,3 тыс. человек. Все это напрямую влияло на загрузку существующей Рождественской школы, а потому свое общеобразовательное учреждение разрастающемуся ЖК было жизненно необходимо.

Вместе со школой также было принято решение и о строительстве в «Новоснегиревском» 2-го детского сада. Планируется, что оба соцобъекта будут возводиться застройщиком в рамках реализации IV очереди строительства ЖК.

Теперь муниципалитету совместно с застройщиком предстоит большая документационная работа. Уточненные же сроки строительства данных объектов будут определены после внесения изменений в проект застройки.

Стоит отметить, что в городском округе Истра строительству новых образовательных объектов уделяется особое внимание, об этом наглядно говорит статистика завершенных и уже открытых объектов за последние пару лет.

Только в прошлом году открыт новый блок начальных классов в Глебовском, новая школа на 825 мест в микрорайоне «Восточный», уникальный технолицей им. Долгих в Павловской Слободе.

1 сентября уже этого 2024 года распахнет свои двери новая школа на 1100 мест в Павловской Слободе, а в следующем 2025 году готовится к открытию новая школа в деревне Красный посёлок, а также новая пристройка к действующей Покровской школе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в школы Подмосковья пойдет учиться на 41 тыс. школьников больше, чем в 2023 году. В то же время немного снизилось число первоклассников.

«У нас в этом году опять больше учеников. Контингент увеличивается — это хорошо, это приятно. 1,084 млн ребятишек — это на 41 тыс. больше, чем в прошлом году», — сказал Воробьев.