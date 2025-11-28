Новостной портал DOXA* внесли в реестр иноагентов

Министерство юстиции России включило новостной студенческий общественно-политический журнал DOXA* в реестр иноагентов. Информация об этом появилась 28 ноября на сайте ведомства.

По данным Минюста, портал распространял информацию других иноагентов и организаций, признанных в России нежелательными, а также недостоверные сведения об органах власти и ВС РФ. В том числе в DOXA* выступали против проведения СВО.

Также Минюст признал иноагентами активистку Айгуль Гимранову-Лион*, журналистку Василину Орлову*, политика Анзора Масхадова* и бывшего замглавы администрации президента России Евгения Севостьянова*.

Ранее Советский районный суд Махачкалы удовлетворил иск Генпрокуратуры о конфискации активов у экс-депутата Госдумы от Дагестана Магомеда Гаджиева** и его родственников общей стоимостью свыше 2 млрд рублей.

** Признан иноагентом и экстремистом на территории РФ.

