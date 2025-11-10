Новость о нашествии рысей в Подмосковье оказалась фейком

Информация о более чем двукратном увеличении популяции рысей в Подмосковье оказалась фейком. Слухи, опубликованные в Telegram-каналах, далеки от реальности, сообщили корреспонденту РИАМО в министерстве экологии и природопользования Московской области.

В публикациях говорилось о том, что представителям этого вида кошачьих перестало хватать кормовой базы, и они ринулись в ближайшие деревни охотиться на домашних животных. Не проверяя информацию, новостные каналы стали тиражировать ложные сведения.

В ведомстве подчеркнули, что в 2025 году на территории Московской области было зафиксировано три встречи с данным видом — в Орехово-Зуевском городском округе, Волоколамском и Дмитровском муниципальных округах. Первый статус редкости обыкновенной рыси сохраняется по сегодняшний день.

«Ее численность и распространение на территории региона напрямую зависят от состояния кормовой базы — популяции зайца-беляка, которая крайне мала на территории Московской области. Для объективной оценки следует учитывать, что даже в период максимальной численности зайца-беляка, наблюдавшейся в середине 1980-х годов, расчетная численность рыси в регионе не превышала 26–51 особи», — сообщили в министерстве.

Также в пресс-службе добавили, что по сей день динамика численности рыси обыкновенной остается крайне низкой. Также министерство не обладает информацией об увеличении их популяции.

Ранее в Сети появилась информация о том, что количество рысей в Московской области выросло до 80 особей, то есть, в 2,5 раза. Из-за недостатка еды они якобы стали чаще атаковать домашних кошек и собак.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.