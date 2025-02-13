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Новосибирские ученые создали устройство для поиска дефектов в городах

Российские ученые создали устройство, которое будет работать с использованием искусственного интеллекта. Его начнут применять для поиска дефектов в инфраструктуре городов вместе с системой «Умный город», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу центра искусственного интеллекта Новосибирского госуниверситета (НГУ).

Разработка представляет собой гибридное коробочное решение, интеллектуальную систему, рассказал один из авторов изобретения Андрей Нечесов. В работе устройство использует уличные камеры видеофиксации, а также нейросеть.

Разработка сможет с высокой точностью обнаруживать разные дефекты объектов городской инфраструктуры, инженерно-технических коммуникаций. Среди них — ямы на дорогах, нефункционирующие световые опоры, светофоры.

После получения информации, устройство придумывает, как решить проблему. Патент на разработку уже получен.

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