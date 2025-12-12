Новогодние маршруты появились на портале «Узнай Москву»

На городском портале «Узнай Москву» сделали тематическую страницу «Новый год», где представлены интересные маршруты для прогулок зимой, квиз, аудиогиды по каткам в парках, озвученные ИИ, сообщает пресс-служба столичного департамента информационных технологий.

«Серия новогодних маршрутов объединила знаковые места столицы. Ее посвятили истории и традициям главного зимнего праздника», — сказала заммэра города — глава аппарата мэра и правительства Наталья Сергунина.

В рамках одной из прогулок горожанам и туристам предлагают узнать, почему ель стала символом Нового года, а также какую роль в этом сыграл император Петр I. Еще один новый маршрут расскажет о том, почему праздничную атмосферу в Москве описывали в произведениях классики (Максим Горький, Иван Шмелев, Александр Куприн).

Также на странице представлен цикл аудиоэкскурсий с применением нейросетей. Его посвятили каткам в 5 парках мегаполиса. Например, голосовой помощник сообщит о создании и развитии ледовых площадок в саду им. Н. Э. Баумана, Измайловском парке и саду «Эрмитаж», известных посетителях катка в Парке Горького.

Любителей новогодних лент времен СССР приглашают принять участие в познавательном квизе. Он поможет вспомнить яркие эпизоды из различных фильмов, среди которых «Карнавальная ночь», «Чародеи» и т. д.

