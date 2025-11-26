Новое танцевальное направление изучают активные долголеты в Балашихе

На тренировках активные долголеты изучают базовые танцевальные связки и отрабатывают технику под руководством опытного тренера. Регулярные занятия укрепляют мышечный корсет, развивают мобильность суставов и координацию, позволяют пожилым людям улучшить самочувствие, настроение и повысить общее качество жизни.

«В «Активное долголетие» я вступила полтора года назад, а танцами я начала заниматься летом этого года. Мы попробовали разные стили и направления, а сейчас изучаем чарльстон. Это очень энергичный танец, который интересен и для танцоров, и для зрителей. Очень здорово, что у нас есть такая возможность — попробовать себя, найти дело по душе, выступать на конкурсах и фестивалях. Ты находишься в дружном коллективе, где все горят общей целью и поддерживают друг друга», — рассказала участница «Активного долголетия» Виктория Ринейская.

Эта программа в очередной раз доказывает, что активная и насыщенная жизнь возможна для всех возрастов.

«Активное долголетие» реализуется в Балашихе в рамках национального проекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение».

Присоединиться к творческим и спортивным занятиям, а также экскурсиям и культурным программам могут все желающие, состоящие в проекте «Активное долголетие».

Телефоны для записи и получения дополнительной информации: 8 (495) 523-81-55, 8 (495) 522-44-37.

В Подмосковье 315 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.