сегодня в 18:17

Новое общественное пространство откроется в Клину в ноябре

Прямо сейчас идут работы по благоустройству сквера «Молодежный». Он расположен в Клину по адресу: Бородинский проезд, 28. В настоящее время территория сквера уже спланирована, сообщает пресс-служба администрации округа.

Тротуары вымощены щебнем, 2 октября начнется укладка бетонного основания для брусчатки.

Заасфальтирована территория под размещение детской игровой и спортивной площадок.

Монтируются закладные детали под установку опор уличного освещения. Здесь будет «чистое небо» благодаря подземным коммуникациям.

Территорию озеленят деревьями-крупномерами и кустарниками, разобьют цветники и установят 17 малых архитектурных форм (МАФ).

Благоустройство сквера проводится в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» и национального проекта «Инфраструктура для жизни». Подрядчиком, выбранным по итогам конкурса, стало ООО «Ремдор».

Работы начались 6 сентября и завершатся 12 ноября 2025 года.

Уже в середине ноября обновленный сквер «Молодежный» будет удобным и интересным местом для отдыха.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.