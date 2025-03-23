Новое кафе открыли на станции метро «Нижегородская» в Москве

Новое кафе открылось на станции «Нижегородская» Московского метрополитена. Все желающие могут приобрести сэндвичи, круассаны, а также горячие и холодные напитки, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

«В Московском метрополитене появилось кафе с напитками и едой на вынос. Оно ориентировано на быстрое и качественное обслуживание пассажиров», — заявил заммэра города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Вице-мэр добавил, что столичные власти уделяют особое внимание комфорту пассажиров подземки. В будущем запланировано открытие подобных кафе на других станциях метро.

Ранее два электробусных маршрута запустили на юго-западе столицы и в Новой Москве. Они охватывают восемь районов города и довозят горожан до важных соцобъектов.