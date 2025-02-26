Новейший дрон «Буревестник» разработали для российской армии

Российские изобретатели создали дрон-камикадзе «Буревестник» для ВС РФ, сообщает газета « Известия » со ссылкой на пресс-службу «Народного фронта».

Как отметил представитель компании-производителя Сергей, идея заключалась в том, чтобы БПЛА состоял исключительно из российских комплектующих. Он отметил, что в «Буревестнике» рамы, пропеллеры и АКБ уже целиком отечественные.

Планируется закупать также российские моторы, полетные контроллеры и приемники управления. По этому поводу компания-производитель уже ведет переговоры.

В «Народном фронте» добавили, что созданный дрон — максимально «простой и эффективный». При этом специалисты каждый день разрабатывают дополнительные инновационные системы.

Дрон может нести до 3,5 кг полезной нагрузки, преодолевая расстояние в 12 км. При этом БПЛА уже помогает российской армии на передовой.

Ранее ВС РФ с помощью дрона «Князь Вандал Новгородский» уничтожили машину ВСУ. БПЛА оснащен оптоволоконной технологией.