Новейший дрон «Буревестник» разработали для российской армии
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Российские изобретатели создали дрон-камикадзе «Буревестник» для ВС РФ, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу «Народного фронта».
Как отметил представитель компании-производителя Сергей, идея заключалась в том, чтобы БПЛА состоял исключительно из российских комплектующих. Он отметил, что в «Буревестнике» рамы, пропеллеры и АКБ уже целиком отечественные.
Планируется закупать также российские моторы, полетные контроллеры и приемники управления. По этому поводу компания-производитель уже ведет переговоры.
В «Народном фронте» добавили, что созданный дрон — максимально «простой и эффективный». При этом специалисты каждый день разрабатывают дополнительные инновационные системы.
Дрон может нести до 3,5 кг полезной нагрузки, преодолевая расстояние в 12 км. При этом БПЛА уже помогает российской армии на передовой.
Ранее ВС РФ с помощью дрона «Князь Вандал Новгородский» уничтожили машину ВСУ. БПЛА оснащен оптоволоконной технологией.