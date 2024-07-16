Новая техника для уборки поступила в парк усадьбы Кривякино в Воскресенске

Одной из приоритетных задач управления культуры городского округа Воскресенск является содержание парковых территорий. В текущем году в парк усадьбы Кривякино был приобретен трактор с навесным и прицепным оборудованием, сообщает пресс-служба администрации округа.

Комфортная среда в парках создается благодаря слаженной работе персонала, а также специальной технике крупной и малой механизации.

Приобретенный трактор снабжен фронтальным погрузчиком, универсальным отвалом, щеточным оборудованием с поливом, роторной косилкой.

Начальник управления культуры г. о. Воскресенск Елена Баклушина подчеркнула важность нового приобретения, благодаря которому работы по уборке, вывозу мусора, покосу травы и поливу зеленых насаждений будут производиться еще эффективнее и оперативнее.

Сотрудники культурного центра ежедневно наводят порядок на всей территории парка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.