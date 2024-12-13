Новая школа в деревне Голубое Солнечногорска открылась раньше срока

Долгожданная новая школа в деревне Голубое Солнечногорска открыла свои двери. Как отметил секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков, она стала самой большой, самой современной и технологичной в городском округе Солнечногорск. Здесь 11 благоустроенных спортивных и игровых площадок, 69 классов, просторная столовая на 700 мест и все, что необходимо детям для учебы. Об этом сообщает пресс-служба главы.

«По плану проект должен был завершиться в декабре, но мы с исполнителями в лице компании „КРОСТ“ сработали быстрее и завершили строительство на 4 месяца раньше срока. Теперь детям Голубого не нужно ездить на уроки в соседние населённые пункты — все рядом с домом», — отметил Михальков.

Также капитально отремонтированы в этом году по президентской программе здания школы № 5 и лицея № 1.

Ранее по президентской программе в Солнечногорске капитально отремонтированы Ложковская, Андреевская, школа им. 8 Марта, Ржавская школа и лицей № 7.

Программа капремонта школ, которую «Единая Россия» реализует вместе с Минпросвещения, входит в народную программу партии и была инициирована президентом на съезде «Единой России» в 2021 году. В ней участвует почти 7 300 школ. Все этапы работ — от проекта до приемки — контролируют родительские штабы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области фиксируется высокий темп строительства школ. В регионе получается сдавать школы заранее, потому что 1 сентября, по словам Воробьева, — это всегда долгожданный день.

«Невозможно сдать школу 1 октября или 1 ноября. Точнее, возможно, но не нужно. Поэтому прошу вас, все, что касается учебных материалов, оснащения, лабораторий, реагентов, как и мероприятий, посвященных новому учебному году, педсобраний, готовить заранее», — сказал губернатор.