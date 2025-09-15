Новая привокзальная площадь появится в Павловском Посаде

В рамках рабочего визита в Павловский Посад депутат Госдумы РФ от партии «Единая Россия» Геннадий Панин совместно с главой округа Денисом Семеновым посетили территорию привокзальной площади, где реализуется масштабный проект благоустройства. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Ранее эта зона годами оставалась заброшенной: недостроенное здание и ветхий забор портили облик города, создавая негативное первое впечатление у гостей. Теперь же пространство кардинально преображается — здесь уже ведется активная работа по созданию современной, функциональной и эстетичной общественной зоны.

Ключевой акцент в проекте сделан на гармонии современного дизайна и уважении к местным традициям. Центральным элементом площади станет световая инсталляция, посвященная символу города — узору павлово-посадского платка. Также будет обустроена детская игровая зона в виде паровоза, что органично впишется в тематику привокзального пространства.

Геннадий Панин и Денис Семенов лично оценили ход работ, обсудили сроки реализации и уделили внимание деталям, которые сделают это место комфортным для жителей и привлекательным для туристов.

«Привокзальная площадь — это визитная карточка любого города. Важно, чтобы уже с первых минут пребывания здесь люди чувствовали уют, видели чистоту, порядок и современные решения. Этот проект не только преобразит пространство, но и подчеркнет уникальность Павловского Посада», — отметил Геннадий Панин.

Работы ведутся в соответствии с утвержденным планом, и в ближайшее время площадь станет полноценной зоной отдыха, где можно будет с комфортом проводить время, встречать гостей и наслаждаться обновленным обликом города.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.