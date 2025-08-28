сегодня в 15:27

Новая партия помощи от Каширы отправилась на передовую

Друзья Каширского «Боевого братства» передали очередную влажных салфеток в промышленной упаковке, которые были оперативно распределены между волонтерскими объединениями проекта «Кашира — Все для Победы!», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Теперь каширские волонтеры готовят их к отправке на передовую.

Что это значит для бойцов:

чистота в полевых условиях — защита от инфекций и возможность сохранить здоровье;

глоток свежести после тяжелых задач;

поддержка тыла — знак, что о героях помнят и заботятся.

Перед отправкой волонтеры формируют фронтовые наборы:

сортируют и расфасовывают в удобные zip-пакеты;

добавляют рукописные открытки от детей Каширы;

формируют груз для отправки в зону СВО.

«Спасибо предпринимателям за поддержку! Эти салфетки — не просто гигиена, а важный элемент быта бойцов. Каждая упаковка — это возможность сказать „Спасибо“ нашим защитникам!», — поделился руководитель Каширского «Боевого братства» Александр Серяпин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.