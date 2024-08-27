Новая партия необходимых вещей и оборудования отправилась из Мытищ в зону СВО

На базе центра объединения гражданских инициатив «Единые» в Мытищах состоялся прием граждан, на котором присутствовали депутат Мособлдумы Денис Перепелицын, руководитель фракции партии «Единая Россия» Юрий Гончарук и атаман Мытищинского городского казачьего общества Григорий Шаповалов. Среди тех, кто идет на прием к депутатам — военнослужащие подразделений Вооруженных сил РФ, выполняющих боевую задачу в зоне СВО. Большинство из них приходят с просьбой о содействии в приобретении необходимого оборудования и амуниции. Помощь при этом оказывается адресно. И в этот раз в подразделения 4 бойцов СВО будет доставлено все самое необходимое. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В ходе встречи были переданы бронежилеты и специальная техника. Это служит большим подспорьем Вооруженным силам РФ в их деятельности. Среди посылок также топор, бензопила и сварочный аппарат. Каждый из этих инструментов позволит бойцам обустроить место для отдыха.

Военнослужащие отметили, что полученное оборудование и амуниция значительно облегчат их службу и повысят боеспособность.

Денис Перепелицын подчеркнул, что всесторонняя поддержка оказывается военнослужащим на постоянной основе. Также он выразили благодарность бойцам за их мужество и героизм.

«Военнослужащие, находящиеся в зоне боевых действий, играют ключевую роль в защите нашей страны и заслуживают максимального внимания и поддержки», — сказал он.

Каждый неравнодушный житель округа может внести свой вклад в общее дело. Гуманитарную помощь можно оказать в местном отделении партии «Единая Россия»: ул. Мира, 37.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.