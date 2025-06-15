Новая модель обучения в России проходит апробацию в шести вузах

сегодня в 04:16

В России завершена разработка масштабной реформы высшего образования, которая кардинально изменит подход к подготовке специалистов, сообщил РИА Новости министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Соответствующий законопроект уже подготовлен и получил одобрение профессионального сообщества.

С мая 2023 года новая система проходит апробацию в шести университетах: Московском авиационном институте, Университете МИСИС, Московском педагогическом государственном университете, Балтийском федеральном университете, Санкт-Петербургском горном университете и Томском государственном университете.

Ключевые изменения включают переход на двухуровневую систему (4 года базового образования + 1-2 года специализации) и преобразование аспирантуры в отдельный вид профессиональной подготовки. Особый акцент делается на практическую составляющую — все программы разрабатываются с учетом требований работодателей.

«Мы видим, как меняется качество подготовки, когда теория подкрепляется реальными навыками. Более 80% предприятий-партнеров уже положительно оценили первые результаты», — отметил Фальков.

Законопроект находится на финальной стадии согласования. При успешном внедрении новая модель может заработать по всей стране уже в 2024-2025 учебном году, став самой значительной реформой высшей школы за последние 10 лет.