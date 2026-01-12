Новая лыжно-биатлонная трасса длиной 3 км начала работу в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о запуске лыжно-биатлонной трассы протяженностью 3 километра в Лужниках, которая будет открыта для посетителей до 1 марта, сообщает «Царьград» .

Лыжно-биатлонная трасса длиной 3 километра начала работу в Лужниках. Трасса будет функционировать всю зиму до 1 марта, вход свободный, но требуется предварительная регистрация.

Маршрут проходит по парковке Южного спортивного центра и ведет к скверу у памятника В. И. Ленину. По словам мэра, новая трасса почти вдвое длиннее прошлогодней. На территории оборудованы специализированная лыжня, стрельбище, зоны проката снаряжения и раздевалки.

Для посетителей организуют мастер-классы по лыжным гонкам и биатлону, соревнования и ежедневные тренировки с профессиональными инструкторами. Сергей Собянин отметил, что трасса работает уже пятый сезон, а за предыдущие годы ее посетили более 50 тысяч человек. Мэр выразил уверенность, что в 2026 году трасса сохранит популярность.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.