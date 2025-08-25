Новая детская площадка появилась в деревне Федурново Балашихи

В празднике приняли участие начальник территориального отдела по Южной Балашихе администрации Вадим Кузнецов, председатель ТОС «Федурново Лайф» Сергей Корнеев, представители управления благоустройства и местные жители. Обновленную площадку освятил настоятель храма мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, отец Вячеслав. Все вопросы по благоустройству деревни жители и представители администрации обсудили на праздничном чаепитии.

Новая площадка площадью 200 кв. м предназначена для детей от 3 до 14 лет. Все установленное игровое и спортивное оборудование соответствует требованиям «О безопасности оборудования для детских игровых площадок». Правила эксплуатации размещены на информационном стенде у входа.

Обновление детской площадки прошло в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды». К концу 2025 года планируется благоустроить 30 площадок для детей в 18 дворах Балашихи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.