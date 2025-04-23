Ноутбуки пассажиров теперь будут проверять в аэропорту Нижнего Новгорода

Новые правила досмотра введут на вокзалах и в аэропортах Нижегородской области

В Нижегородской области на вокзалах и в аэропортах вводятся новые правила досмотра. Теперь пассажиры обязаны предъявлять свои электронные устройства в рабочем состоянии в зоне контроля, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ПФО.

В Нижнем Новгороде состоялась встреча сотрудников транспортной полиции с туроператорами региона. Организатором данного мероприятия выступила Александра Шарова, представитель Общественного совета при УТ МВД России по ПФО. В обсуждении приняли участие Владимир Квашнин, глава Нижегородского линейного управления МВД, и Николай Бударагин, начальник отдела охраны порядка.

Главной задачей встречи было урегулирование вопросов, связанных с организацией перевозок туристических групп на вокзлаха и в аэропортах региона. Особое внимание полицейские уделили обновленным правилам проведения досмотра в контрольных зонах. Теперь от пассажиров потребуется предъявление электронных устройств, включая ноутбуки, в рабочем состоянии — их необходимо будет заранее извлечь из багажа и активировать.

Данные нововведения призваны усилить безопасность пассажиров и предотвратить потенциальные угрозы.