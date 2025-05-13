Номинация «Продукты питания» стала самой популярной на конкурсе «Знай наших»

Более 4,3 тыс. заявок поступало на конкурс «Знай наших» в номинации «Продукты питания». Она стала самой популярной по числу заявок, сообщается на сайте Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Бренды, подающиеся в номинацию, делают питание полезнее, доступнее и удобнее. В трек входят подноминации «Здоровая еда», «Напитки», «Продукты» и «Готовая еда».

Отраслевые лидеры предлагают участникам профессиональную экспертизу и реальные инструменты роста. Благодаря этой поддержке региональные бренды смогут выйти на более высокую ступень бизнеса.

Например, «ВкусВилл» будет помогать брендам, победившим в подноминации «Здоровая еда». Они смогут создать совместный с компанией продукт и разместить его на полках магазинов.

В подноминации «Напитки» ждут производителей минеральной воды, лимонадов и отечественного алкоголя, которые предлагают прорывные решения. Поддержку победителям окажет Simple Group.

Победители в подноминации «Продукты» будут сотрудничать с онлайн-сервисом доставки продуктов и готовой еды из ресторанов «Купер», а в подноминации «Готовая еда» партнером выступает «Магнит».

На уже конкурс заявились такие бренды, как «Take a Bite», Lapochka, BRandICE, БРЯНКОНФИ.

Конкурс «Знай наших» предоставляет возможным российским брендам заявить о себе и получит поддержку отраслевых лидеров. Организаторы -АСИ и Фонд Росконгресс. Соорганизатор — ВЭБ.РФ. На конкурс поступило уже свыше 7 тыс. заявок.