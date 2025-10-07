Нобелевский лауреат Рамсделл уехал в глушь Айдахо вместо получения награды

СМИ: нобелевский лауреат Рамсделл пока не знает о своей награде

Новый нобелевский лауреат по физиологии или медицине Фред Рамсделл не выходит на связь с комитетом, потому что уехал «куда-то в глушь в Айдахо» и пока даже не знает о награде, сообщает RT .

Как рассказал изданию AFP представитель его лаборатории Sonoma Biotherapeutics, сейчас ученый «живет свою лучшую жизнь» в походе.

За вклад в изучение иммунной системы Мэри Брунков, Фред Рамсделл и Симон Сакагути были удостоены Нобелевской премии в области медицины и физиологии в 2025 году. Столь высокой наградой комитет оценил их заслуги в исследованиях по иммунологии.

Нобелевская премия — это наиболее значимая международная награда, которая вручается каждый год за выдающиеся научные открытия, прорывные изобретения или за существенный вклад в культурное наследие и прогресс человечества.

В 2025 году она стартовала 6 октября с объявления лауреатов по медицине: ими стали Мэри Брункоу, Фред Рамсделл и Шимон Самагучи.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.